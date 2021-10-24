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24 Eki 2021 - 19:07

ŞOK Market de Zamlara İnat Rest Çekti! BİM'le Yarışıyor... Gıda Ürünleri Çok Ucuza Satılıyor! Son 3 Gün Kaldı, Sakın Kaçırmayın!

ŞOK Market de, gelen zamlara inat resmen rest çekti. 27 Ekim 2021 tarihi itibarıyla gıda ve ev ihtiyacı ürünlerinde oldukça uygun fiyatlarla satış yapacak. Stokları oldukça sınırlı olan ürünler için her ne kadar 1 haftalık tarih verilse de; fiyatların uygunluğu sebebiyle 27 Ekim tarihinde öğle saatlerinde söz konusu ürünlerin stoklarının tükeneceği tahmin ediliyor. Bu sebepten dolayı acele edilmesi gerekiyor.