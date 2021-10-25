Masterchef Somer Sivrioğlu’ndan “Kadayıflı Karides” tarifi!

Bu akşamki bölümde yaptığım eleme yemeği: Kadayıf Karides Malzemeler: Muhammara Sos: 2 yk zeytinyağı 2 adet kırmızı kapya biber (veya 1 adet kırmızı dolmalık biber) 2 diş sarımsak, hafif fırınlanmış 50 gr ceviz 1 çay kaşığı isot (veya acı pul biber) 1 çay kaşığı kimyon 1 tutam tuz 1 yemek kaşığı gochujang 1 yemek kaşığı limon suyu 1 yemek kaşığı nar ekşisi 20 adet nar tanesi 8 adet jumbo karides 1 yemek kaşığı sade yağ ½ portakal suyu 1 çay kaşığı portkal kabuğu rendesi 100 gr tel kadayıf 2 çay kaşığı sumak, süsleme için Nar ekşisi: 3 adet nar 1 yemek kaşığı bal

Yapılışı: Önce muhammara sosu yapın. Zeytinyağının yarısını kapya biberlerin üzerine sürüp ocağın üstündeki açık ateşte maşayla çevirerek közleyin. (Daha hafif bir sarımsak tadı tercih ediyorsanız sarımsağa aynı işlemi uygulayın.) Biberleri bir kaseye alın, terlemesi için üzerlerini streç filmle kapatıp bekleyin. Biberlerin kabuğunu soyun, sap ve çekirdeklerini çıkarın, kabaca doğrayın.

Doğradığını biberleri sarımsak, ceviz, isot, kimyon, tuz, biber salçası, limon suyu, nar ekşisi ve geri kalan zeytinyağını blendera koyup 15 saniye taneli bir ezme yapın. Nar tanelerinin yarısıyla karıştırın. Fırını önceden 180°C’ye ısıtın. Karideslerin kafasını ayırın. Bunu yapmnın en iyi yolu, karidesi bir elinizle tutup düzleşirerek diğer elinizle başını 90° çevirerek kafayla birlikte siyah çizgisini de çıkarmaktır. Karideslerin kabuğunu soyun ama kuyruğunu üzerinde bırakın.

Sade yağı bir tavada ort ateşte hafifçe (parmağınızı içine sokabileceğiniz sıcaklıkta) ısıtın. Portakal suyunu ve portakal kabuğunu ekleyin. Tel kadayıfı bir kaseye koyup sade yağ karışımını yavaşça ekleyerek yumuşatın, parmaklarınızın arası yağlanmaya başladığında tamamen yumuşamış demektir. Tel kadayıf yumuşadığında 1 cm genişliğinde kurdele haline getirin.