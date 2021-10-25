Evlilik genellikle erkeklerin yanaşmaya korktuğu bir hayat evresi olarak bilinse de bazı burçların hem kadınları hem de erkekleri evlilik denince ortamlardan aniden uzaklaşabiliyor. Bu nedenle evlenmeden önce evliliği istememesi nedeniyle her zaman karşı taraftaki kişiye evliliği zehir edecek olan Zodyak kuşağının o burçlarına bir göz atmakta fayda bulunuyor! Peki, hangi burçlar evliliği zehir eder? Kesinlikle evlenilmeyecek burçlar hangileridir? İşte, detaylar…

Detaylar diğer sayfada!