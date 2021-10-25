Hangi Burçlar Evliliği Zehir Eder? Kesinlikle Evlenilmeyecek Burçlar Hangileridir?
Evlilik genellikle erkeklerin yanaşmaya korktuğu bir hayat evresi olarak bilinse de bazı burçların hem kadınları hem de erkekleri evlilik denince ortamlardan aniden uzaklaşabiliyor. Sizde evliliği zehir eden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Evlilik genellikle erkeklerin yanaşmaya korktuğu bir hayat evresi olarak bilinse de bazı burçların hem kadınları hem de erkekleri evlilik denince ortamlardan aniden uzaklaşabiliyor. Bu nedenle evlenmeden önce evliliği istememesi nedeniyle her zaman karşı taraftaki kişiye evliliği zehir edecek olan Zodyak kuşağının o burçlarına bir göz atmakta fayda bulunuyor! Peki, hangi burçlar evliliği zehir eder? Kesinlikle evlenilmeyecek burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
25 Eki 2021 - 14:48 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.