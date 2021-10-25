- 25 Eki 2021 - 15:04 G: 25 Eki 2021 - 15:05

Kanunsuz Topraklar 5. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

Kanunsuz topraklar 5. bölümüyle 27 ekim çarşamba saat 20.00’de fox’ta!

Davut’u, kızı Gülfem ile gören Malik Bey onu madendeki işinden atar. Kasapoğlu’yla da kavga etmiş olan Davut iyice çıkmaza girmiştir. Artık Malik Bey’in kömürünü satıp parasını işçilere dağıtamayacaktır.

Celal abisini sorumsuz davranmak ve onlara verdiği sözü tutmamakla suçlar. Kasapoğlu’na gidip kömür işini devam ettirmek ister ama Kasapoğlu ona net bir cevap vermez. Bunun üzerine Celal son çare olarak Ali’nin kapısını çalar. Bu esnada Kasapoğlu Gülfem’i kaçırarak çiftliğine getirir ve Davut’a kızı onun için kaçırdığı yalanını söyler. Dini nikahla evlenen Davut ve Gülfem’in mutluluklarına diyecek yoktur fakat Ali Gelik bunu onların yanına bırakmayacaktır.

KANUNSUZ TOPRAKLAR 5. BÖLÜMÜYLE 27 EKİM ÇARŞAMBA SAAT 20.00’DE FOX’TA!

25 Eki 2021 - 15:04 - Dizi Fragmanları

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