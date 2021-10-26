Hangi Burçlar Aşkta Hep Kaybeder? Hangi Burçlar Asla Kazanamaz!
Aşkta kaybeden kumarda kazanırmış sözü yıllardır süregelen bir batıl inanış olarak öne çıkıyor. Bunun tam aksini söyleyen Zodyak kuşağının o burçları ise, hem aşkta hem de işte kaybetmeyi adeta bir rutine haline getirmiş buluyor. Sizde Aşkta ve Kumarda kaybeden burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Aşkta kaybeden kumarda kazanırmış sözü yıllardır süregelen bir batıl inanış olarak öne çıkıyor. Bunun tam aksini söyleyen Zodyak kuşağının o burçları ise, hem aşkta hem de işte kaybetmeyi adeta bir rutine haline getirmiş buluyor. Öte yandan bazı burçlar titizliklerinden bazı burçlar işkoliklerinden bazı burçlar ise aşktan kaçtığı için hep kaybeden taraf olarak aşktaki yerini alıyor! Peki, hangi burçlar aşkta da kumarda da kaybeder? Hangi burçlar aşkta asla kazanamaz? İşte, detaylar…
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26 Eki 2021 - 21:21 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.