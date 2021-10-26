Hangi Burçlar Aşkta Hep Kaybeder? Hangi Burçlar Asla Kazanamaz!

Aşkta kaybeden kumarda kazanırmış sözü yıllardır süregelen bir batıl inanış olarak öne çıkıyor. Bunun tam aksini söyleyen Zodyak kuşağının o burçları ise, hem aşkta hem de işte kaybetmeyi adeta bir rutine haline getirmiş buluyor. Öte yandan bazı burçlar titizliklerinden bazı burçlar işkoliklerinden bazı burçlar ise aşktan kaçtığı için hep kaybeden taraf olarak aşktaki yerini alıyor! Peki, hangi burçlar aşkta da kumarda da kaybeder? Hangi burçlar aşkta asla kazanamaz? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!