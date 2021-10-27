27 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 27 Ekim 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde devam eden elektrik altyapı çalışmaları haftanın üçüncü günü de gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilecek olan çalışmaların elektrik kesintileri ortaya çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 27 Ekim Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 27 Ekim Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…



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