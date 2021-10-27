- 27 Eki 2021 - 19:26

27 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Başkent Ankara’da elektrik sağlayıcısı kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç sağlayıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor. İşte detaylar...

Ankara 27 Ekim 2021 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Başkent Ankara’nın çeşitli bölgelerinde devam eden elektrik altyapı çalışmaları haftanın üçüncü günü de gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilecek olan çalışmaların elektrik kesintileri ortaya çıkarıp çıkarmayacağını merak eden başkentliler ise, konuyla ilgili sorularına yanıt arıyor. Peki, 27 Ekim Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 27 Ekim Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…


Detaylar diğer sayfada!

27 Eki 2021 - 19:26 - Yaşam

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 27 Ekim 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 27 Ekim 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
26 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
26 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Ekim 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 26 Ekim 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Başkent Ankara’nın öne çıkan 9 semti! İşte Ankara'nın yıldızı parlayan nezih semtleri mask
Başkent Ankara’nın öne çıkan 9 semti! İşte Ankara'nın yıldızı parlayan nezih semtleri
Ankara Hali Nerede, Çalışma Saatleri Nedir? Ankara Ulus Hali Pazar Günü Açık Mı? Ankara Ulus Hali'nde Balık Fiyatları Ne Kadar? mask
Ankara Hali Nerede, Çalışma Saatleri Nedir? Ankara Ulus Hali Pazar Günü Açık Mı? Ankara Ulus Hali'nde Balık Fiyatları Ne Kadar?
25 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
25 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Ekim 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 25 Ekim 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
23 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
23 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Ekim 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 23 Ekim 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara Cumhuriyet Müzesi Nerede? Cumhuriyet Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Cumhuriyet müzesinde neler var? mask
Ankara Cumhuriyet Müzesi Nerede? Cumhuriyet Müzesi'ne Nasıl Gidilir? Cumhuriyet müzesinde neler var?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Ceylin ve Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Pars Şok Oldu! Seyirciler Büyük Üzüntü İçerisinde… mask
Yargı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Ceylin ve Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Pars Şok Oldu! Seyirciler Büyük Üzüntü İçerisinde…
27 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
27 Ekim 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Masterchef Yarışmasında “Bu Kadarı Pes Artık” Dedirten İfşa! Bu Akşam Ekranlara Gelecek Bölüm Yine İfşalandı! O İsimler Potaya Gidiyor… mask
Masterchef Yarışmasında “Bu Kadarı Pes Artık” Dedirten İfşa! Bu Akşam Ekranlara Gelecek Bölüm Yine İfşalandı! O İsimler Potaya Gidiyor…
“Arka Sokaklar Volkan Komiser Öldü!” Sosyal Medya Sallandı, Boğaç Aksoy Sevenleri Hüngür Ağladı! İlk Açıklama Geldi! mask
“Arka Sokaklar Volkan Komiser Öldü!” Sosyal Medya Sallandı, Boğaç Aksoy Sevenleri Hüngür Ağladı! İlk Açıklama Geldi!
Şeyma Subaşı’ndan Üstsüz Şok Paylaşım! Havuz Kenarından Yarı Çıplak Paylaştı, Sıcakları Bastırdı! Sadece 24 Saat İçerisinde… mask
Şeyma Subaşı’ndan Üstsüz Şok Paylaşım! Havuz Kenarından Yarı Çıplak Paylaştı, Sıcakları Bastırdı! Sadece 24 Saat İçerisinde…
Aras Bulut İynemli Üç Kuruş Dizisinin Üzerini Çizdi! Çukur İçin Tüm Umutlar Bitti! Öyle Bir Projeyle Ekranlara Gelecek Ki… “Yok Artık!” mask
Aras Bulut İynemli Üç Kuruş Dizisinin Üzerini Çizdi! Çukur İçin Tüm Umutlar Bitti! Öyle Bir Projeyle Ekranlara Gelecek Ki… “Yok Artık!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status