Zodyak kuşağının bazı burçlarının duygularından beslendiği ve duygularının adeta kölesi haline geldiği uzun yıllardır astrologlar tarafından biliniyor. Duyguları ile hem aşk hem de iş hayatını şekillendiren o burçlar, söz konusu karakterleri olduğunda ise, gizemlerini her daim koruyor. Öte yandan o burçlar, intikam konusunda korkutucu derecede duygularından besleniyor! Peki, en gizemli burç hangisidir? İşte çok kırılgan burçlar…



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