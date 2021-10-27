En Gizemli Burç Hangisidir? İşte Çok Kırılgan Burçlar…
Zodyak kuşağının bazı burçlarının duygularından beslendiği ve duygularının adeta kölesi haline geldiği uzun yıllardır astrologlar tarafından biliniyor. Duyguları ile hem aşk hem de iş hayatını şekillendiren o burçlar, söz konusu karakterleri olduğunda ise, gizemlerini her daim koruyor. Sizde gizemli ve kırılgan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Zodyak kuşağının bazı burçlarının duygularından beslendiği ve duygularının adeta kölesi haline geldiği uzun yıllardır astrologlar tarafından biliniyor. Duyguları ile hem aşk hem de iş hayatını şekillendiren o burçlar, söz konusu karakterleri olduğunda ise, gizemlerini her daim koruyor. Öte yandan o burçlar, intikam konusunda korkutucu derecede duygularından besleniyor! Peki, en gizemli burç hangisidir? İşte çok kırılgan burçlar…
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27 Eki 2021 - 13:42 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.