Gelinim Mutfakta Yarışmasına Songül Karlı’dan Gönderme! Apar Topar Yarışmadan Çıkarılmıştı, Gerçekler Ortaya Dizildi! Meğer Songül Karlı…

Yayın hayatına başladığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın ilk sunucusu Fatih Ürek olmuştu. Fatih Ürek yarışmadan çekilince yerine ise Onur Büyüktopçu getirilmişti. Yarışmayı çok kısa bir süre sunabilen Büyüktopçu’nun yerine ise Seda Sayan gelmiş ve skandal açıklamalar yapılmıştı. Seda Sayan’ın ayağını kaydırdığı konuşulurken; Demet Akalın ise bir anda Seda Sayan’la tartışma yaşamış ve Gelinin Mutfakta yarışmasını sunmaya başlamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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