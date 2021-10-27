- 27 Eki 2021 - 13:46 G: 27 Eki 2021 - 14:02

Gelinim Mutfakta Yarışmasına Songül Karlı’dan Gönderme! Apar Topar Yarışmadan Çıkarılmıştı, Gerçekler Ortaya Dizildi! Meğer Songül Karlı…

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışmasına Songül Karlı’dan gönderme geldi! Yarışmadan apar topar çıkarılarak ve yerine ise Safiye Soyman getirilmişti. Sevilerek izlenen başarılı yarışmadan çıkarılan Songül Karlı, sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, yer gök inledi.

Yayın hayatına başladığı ilk günden beri dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın ilk sunucusu Fatih Ürek olmuştu. Fatih Ürek yarışmadan çekilince yerine ise Onur Büyüktopçu getirilmişti. Yarışmayı çok kısa bir süre sunabilen Büyüktopçu’nun yerine ise Seda Sayan gelmiş ve skandal açıklamalar yapılmıştı. Seda Sayan’ın ayağını kaydırdığı konuşulurken; Demet Akalın ise bir anda Seda Sayan’la tartışma yaşamış ve Gelinin Mutfakta yarışmasını sunmaya başlamıştı. Peki, şimdi neler oluyor?

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27 Eki 2021 - 13:46 Ankara- Yaşam

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