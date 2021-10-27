Esra Erol’dan Şok Sözler! Canlı Yayında Çocuklarını “Reddetti!” Çıldırdı, Bas Bas Bağırdı! “Benim Çocuklarım Değil” Sosyal Medya Sallanıyor!
ATV ekranlarının en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol’dan şok sözler! Canlı yayında öyle şeyler dedi ki, seyirciler “Çocuklarını resmen reddetti” açıklamasında bulundu! Bas bas bağırarak açıklama yapan Esra Erol, “İnanın benim çocuklarım değil artık onlar” yorumlarında bulununca seyirciler büyük bir şok yaşadı! Peki, neler oluyor?
Programa katılan Hatice Hanım, oğlunun onay vermediği bir evlilik yaptığı için sürekli huzursuzluk yapacağını dile getirdi. Esra Erol bu sözlere bile bir şey demezken; “Ben doğurdum onu! Peşini bırakmam! Ben ne diyorsam o olacak” yorumunu yapınca ortalık kıyamet alanına döndü! Esra Erol kendi çocukları hakkında…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.