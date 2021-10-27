Esra Erol’dan Şok Sözler! Canlı Yayında Çocuklarını “Reddetti!” Çıldırdı, Bas Bas Bağırdı! “Benim Çocuklarım Değil” Sosyal Medya Sallanıyor!

Programa katılan Hatice Hanım, oğlunun onay vermediği bir evlilik yaptığı için sürekli huzursuzluk yapacağını dile getirdi. Esra Erol bu sözlere bile bir şey demezken; “Ben doğurdum onu! Peşini bırakmam! Ben ne diyorsam o olacak” yorumunu yapınca ortalık kıyamet alanına döndü! Esra Erol kendi çocukları hakkında…

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