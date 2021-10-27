- 27 Eki 2021 - 16:58 G: 27 Eki 2021 - 17:02

Masterchef’te Mehmet Şef Terör Estirdi, Kapıya Dayandı! Somer Şef’le Birbirine Girdiler! Yan Yana Bile Gelmiyorlar, Ortalık Çok Karışık! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te büyük skandal! Somer Şef ve Mehmet Şef iddialara göre birbirine girdi. Mehmet Şef daha fazla dayanamadı ve öyle bir şey yaptı ki, ortalık çok fena bir şekilde karıştı! Muhasebenin kapısına kadar dayanan Mehmet Şef adeta terör estirdi! Yan yana bile gelmeyen ikilinin yaşadığı olay ise milyonları şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen detaylar!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın son bölümlerinde Mehmet Şefin ve Somer Şefin birbirinden uzak durdukları izleyiciler tarafından fark edilmişti. Birbirinin sorularına bile cevap vermeyen şefler, öyle bir iddiayla anılıyor ki; eğer bu gerçekse Somer Şef işinden bile olabilir! İşte merak edilen tüm detaylar…

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27 Eki 2021 - 16:58 Ankara- Yaşam

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