Kaan Yıldırım’ı Hadise Sorusu Delirtti! Programı Bitirip; Çekilmişti… Hadise Sorusuna Verdiği Cevap Ortaya Çıktı! “İyi Hissettin mi?”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kaan Yıldırım geçtiğimiz günlerde bir üniversitede söyleyişi yapmıştı. Kendisine yöneltilen Hadise sorusu ise ortamın gerilmesine neden olmuştu. Hadise sorusundan sonra ortamdan ayrıldığı konuşulan Kaan Yıldırım’ın Hadise sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı!
Hadise ile doludizgin bir aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Hadise’nin “Ben kimseyle fotoğraf falan paylaşmam” sözünü adeta ona unutturmuştu. Eski sevgilisi Kaan Yıldırım’la pozlar vererek kısa sürede binlerce beğeni alan başarılı isim Hadise geçtiğimiz aylarda ise iddialara göre olaylı bir şekilde ayrılmıştı. İkilinin ilişkisinin bitmesine rağmen halen konuşulması ise çok büyük bir aşk yaşadıklarını bir kez daha gösterdi. Peki, Kaan Yıldırım Hadise sorusuna ne yanıt verdi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.