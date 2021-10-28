- 28 Eki 2021 - 13:25 G: 28 Eki 2021 - 13:42

Yasak Elma Setince Eda Ece Krizi! Ortalığı Katıp Karıştırdı, Set Çalışanları Şoke Oldu! Sosyal Medyada Anbean Paylaştı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Eda Ece resmen kriz çıkarttı! Ortalığı katıp karıştıran oyuncu set ekibini şoke etti! Sosyal medyada anbean paylaşan başarılı oyuncu, görenleri ise şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi son bölümüyle Twiiter’ı ve Instagram’ı ayağa kaldırmıştı. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinin ekranlara gelen son bölümünün sadece fragmanı bile 4 milyona yakın izleneme almıştı. Peki, Eda Ece sette neler yaptı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

28 Eki 2021 - 13:25 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? ATV’de Büyük Kriz Yaşanıyor! Oktay Kaynarca Bile… Seyirciler Delirmişti, Gerçekler Şok Etti! mask
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi Yayından Mı Kaldırıldı? ATV’de Büyük Kriz Yaşanıyor! Oktay Kaynarca Bile… Seyirciler Delirmişti, Gerçekler Şok Etti!
FOX TV Yasak Elma Dizisi İçin Yeni Kararını Verdi! Senaryo Komple Değişiyor, Bundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Kopacak! Çağatay ve Kumru… mask
FOX TV Yasak Elma Dizisi İçin Yeni Kararını Verdi! Senaryo Komple Değişiyor, Bundan Sonra İpler İnceldiği Yerden Kopacak! Çağatay ve Kumru…
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Fekeli’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! “Yönetmen Kovdu” Denilmişti, Set Ayağa Kalkmış! Meğer Kerem Alışık… mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Fekeli’nin Neden Ayrıldığı Ortaya Çıktı! “Yönetmen Kovdu” Denilmişti, Set Ayağa Kalkmış! Meğer Kerem Alışık…
Elkızı Bu Akşam Var Mı? Elkızı Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Elkızı Bugün Var Mı? İşte FOX TV Yayın Akışı mask
Elkızı Bu Akşam Var Mı? Elkızı Yeni Bölüm Ne Zaman, Bu Hafta Var Mı? Elkızı Bugün Var Mı? İşte FOX TV Yayın Akışı
Elkızı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Elkızı Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Elkızı Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor? mask
Elkızı Dizisi Hangi Gün, Saat Kaçta Başlıyor? Elkızı Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Elkızı Dizisi Tekrarı Ne Zaman Yayınlanıyor?
Camdaki Kız Alp Kimdir? Cana'nın Eşi Alp'i Kim Oynuyor? Tolga Çıklaçiftçi Kaç Yaşında, Evli Mi? mask
Camdaki Kız Alp Kimdir? Cana'nın Eşi Alp'i Kim Oynuyor? Tolga Çıklaçiftçi Kaç Yaşında, Evli Mi?
Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Tüm Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Volkan En Sonunda Kafayı Yedi, Çıldırdı! Ağzı Yüzü Kan İçerisinde… mask
Sadakatsiz Dizisinde Derin’in Tüm Hayatı Ellerinden Kayıp Gitti! Volkan En Sonunda Kafayı Yedi, Çıldırdı! Ağzı Yüzü Kan İçerisinde…
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 28 Ekim 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi 7. Bölüm Full İzle! 28 Ekim 2021 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı Dizisi Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 28 Ekim 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 17. Bölüm Full İzle! 28 Ekim 2021 Camdaki Kız Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova 110. Bölüm Full İzle! 28 Ekim 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova 110. Bölüm Full İzle! 28 Ekim 2021 Bir Zamanlar Çukurova Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Demet Özdemir’den 25 Milyonluk Hande Erçel’e Rest! Hande Erçel Devri Resmen Kapandı, Mini Eteğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki… Tamamen Bitti! mask
Demet Özdemir’den 25 Milyonluk Hande Erçel’e Rest! Hande Erçel Devri Resmen Kapandı, Mini Eteğiyle Öyle Bir Poz Verdi Ki… Tamamen Bitti!
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Geliyor Deniyordu, Şok İsimle İmza Atıldı! Songül Karlı’ya Büyük Skandal! Sadece Bir Hafta Sunabilmişti… mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Geliyor Deniyordu, Şok İsimle İmza Atıldı! Songül Karlı’ya Büyük Skandal! Sadece Bir Hafta Sunabilmişti…
Hadise’den Yürek Hoplatan Şok Pozlar! Bornozlu Paylaşımı Alev Alev Yakmıştı, Son Paylaşım Feleği Şaşırttı! “Aman Hadise Hanım, Ne Yapıyorsunuz?” mask
Hadise’den Yürek Hoplatan Şok Pozlar! Bornozlu Paylaşımı Alev Alev Yakmıştı, Son Paylaşım Feleği Şaşırttı! “Aman Hadise Hanım, Ne Yapıyorsunuz?”
Masterchef Yarışmacısı Dudak Dudağa Görüntülendi! Sosyal Medyada Ortaya Çıktı, Yayıldıkça Yayıldı! Mehmet Şef Diskalifiye Kararını Verebilir… mask
Masterchef Yarışmacısı Dudak Dudağa Görüntülendi! Sosyal Medyada Ortaya Çıktı, Yayıldıkça Yayıldı! Mehmet Şef Diskalifiye Kararını Verebilir…
Kaan Yıldırım’ı Hadise Sorusu Delirtti! Programı Bitirip; Çekilmişti… Hadise Sorusuna Verdiği Cevap Ortaya Çıktı! “İyi Hissettin mi?” mask
Kaan Yıldırım’ı Hadise Sorusu Delirtti! Programı Bitirip; Çekilmişti… Hadise Sorusuna Verdiği Cevap Ortaya Çıktı! “İyi Hissettin mi?”
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na Tokat Gibi Gönderme! “Bir Babaya Bu Dedirtilememeli!” Melisa Üzerinden Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Acun Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na Tokat Gibi Gönderme! “Bir Babaya Bu Dedirtilememeli!” Melisa Üzerinden Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Hande Erçel’den Ateş Yükselten Pozlar! Araba Şekilden Şekle Girdi, Mini Şortuyla Direksiyonu… Sadece 17 Saat İçerisinde Olanlar Oldu! “Bu Ne Hal Hande?” mask
Hande Erçel’den Ateş Yükselten Pozlar! Araba Şekilden Şekle Girdi, Mini Şortuyla Direksiyonu… Sadece 17 Saat İçerisinde Olanlar Oldu! “Bu Ne Hal Hande?”
Masterchef’te Mide Bulandıran Olay! Seyirciler Artık Çıldırdı, Görmek İstemiyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Masterchef’te Mide Bulandıran Olay! Seyirciler Artık Çıldırdı, Görmek İstemiyor! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Yargı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Ceylin ve Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Pars Şok Oldu! Seyirciler Büyük Üzüntü İçerisinde… mask
Yargı Dizisinde Kartlar Yeniden Dağıtılıyor! Ceylin ve Ilgaz Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Pars Şok Oldu! Seyirciler Büyük Üzüntü İçerisinde…
“Arka Sokaklar Volkan Komiser Öldü!” Sosyal Medya Sallandı, Boğaç Aksoy Sevenleri Hüngür Ağladı! İlk Açıklama Geldi! mask
“Arka Sokaklar Volkan Komiser Öldü!” Sosyal Medya Sallandı, Boğaç Aksoy Sevenleri Hüngür Ağladı! İlk Açıklama Geldi!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! İkili Arasında Skandal Kriz! “Ya O Ya Ben” Dedi, Ortalık Yıkıldı! O İsim Yarışmadan Ayrılıyor! mask
Masterchef Mehmet Şef ve Acun Ilıcalı Birbirine Girdi! İkili Arasında Skandal Kriz! “Ya O Ya Ben” Dedi, Ortalık Yıkıldı! O İsim Yarışmadan Ayrılıyor!
Hangi Burçlar Battal Gazi Gibi Güçlüdür? En Güçlü Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar Battal Gazi Gibi Güçlüdür? En Güçlü Burçlar Hangileridir?
Hangi Burçların Kalbi Yumoş Gibi Yumuşacaktır? En Kırılgan Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçların Kalbi Yumoş Gibi Yumuşacaktır? En Kırılgan Burçlar Hangileridir?
Hangi Burçlar Kaos Saçar? Kaostan Zevk Alan Burçlar Hangileridir? mask
Hangi Burçlar Kaos Saçar? Kaostan Zevk Alan Burçlar Hangileridir?
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Geliyor Deniyordu, Şok İsimle İmza Atıldı! Songül Karlı’ya Büyük Skandal! Sadece Bir Hafta Sunabilmişti… mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Hadise Geliyor Deniyordu, Şok İsimle İmza Atıldı! Songül Karlı’ya Büyük Skandal! Sadece Bir Hafta Sunabilmişti…
Hangi Burçlar İçin Hayat Laylaylomdur? Hangi Burçlar Hayatı Umursamaz? mask
Hangi Burçlar İçin Hayat Laylaylomdur? Hangi Burçlar Hayatı Umursamaz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status