Yasak Elma Setince Eda Ece Krizi! Ortalığı Katıp Karıştırdı, Set Çalışanları Şoke Oldu! Sosyal Medyada Anbean Paylaştı! Neler Oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi son bölümüyle Twiiter’ı ve Instagram’ı ayağa kaldırmıştı. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinin ekranlara gelen son bölümünün sadece fragmanı bile 4 milyona yakın izleneme almıştı. Peki, Eda Ece sette neler yaptı?

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