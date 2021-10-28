Yasak Elma Setince Eda Ece Krizi! Ortalığı Katıp Karıştırdı, Set Çalışanları Şoke Oldu! Sosyal Medyada Anbean Paylaştı! Neler Oluyor?
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinde Eda Ece resmen kriz çıkarttı! Ortalığı katıp karıştıran oyuncu set ekibini şoke etti! Sosyal medyada anbean paylaşan başarılı oyuncu, görenleri ise şok içerisinde bıraktı. Peki, neler oluyor?
Başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam ve Biran Damla Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi son bölümüyle Twiiter’ı ve Instagram’ı ayağa kaldırmıştı. Her bölümünde farklı bir heyecan yaşatan Yasak Elma dizisinin ekranlara gelen son bölümünün sadece fragmanı bile 4 milyona yakın izleneme almıştı. Peki, Eda Ece sette neler yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.