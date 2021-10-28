Hangi Burçlar İçin Hayat Laylaylomdur? Hangi Burçlar Hayatı Umursamaz?

Hayatı ciddiye alan burçların listesini yapmak bir hayli kolayken hayatı laylaylom olarak algılayan burçlar düşünüldüğünde astrologlar tartışmalı cevaplar verebiliyor. Hayatta hiçbir şey umursamayan yaşamına bakan ve yaşadığı her andan inanılmaz bir keyif alan Zodyak kuşağının laylaylom burçları arasında sayılabilecek olan o burç ise, astrologların tartışmasız olarak kabul ettiği burçlar oluyor. Öte yandan dünya yansa yaşamının zevkinden bir gram bile ödün vermeyen o burçları, açıkçası kimseleri şaşırtmıyor! Peki, hangi burçlar için hayat laylaylomdur? Hangi burçlar hayatı umursamaz? İşte, detaylar…



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