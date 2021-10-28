Kaosu bir yaşam biçimi haline getirmiş olan Zodyak kuşağının o burçları, kavga çıkmayan ortamlarda adeta yaşayamıyor. Her ortamda tartışmanın başını çeken o burçları, herkes çok yakından tanısa da bu kavgacı tutumu o burçlara yakıştırmakta bir hayli zorlanıyor! Peki, hangi burçlar kaos saçar? Kaostan zevk alan burçlar hangileridir? İşte, detaylar…



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