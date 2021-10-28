Duygusal olarak güçlü olan Zodyak kuşağının burçları herkesin malumu iken, fiziksel olarak güçlü olan burçlar her dönem merak edilen sorular arasında kalıyor. Astrologlar özellikle yükselen burçların fiziksel özellikleri etkilemesi nedeniyle güç üzerinde bir etkisi olduğunu düşünüyor. Yapılan araştırmalara göre ise, Zodyak kuşağının o burçlarının fiziksel olarak inanılmaz bir güce sahip olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. Peki, hangi burçlar battal gazi gibi güçlüdür? En güçlü burçlar hangileridir? İşte, detaylar…