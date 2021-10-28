Alişan ve Buse Varol’dan Ayrılmadık Açıklaması! İkili Sessizliğini Bozdu, Öyle Şeyler Dediler Ki… Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan çiftinden Alişan ve Buse Varol kısa bir süre önce ayrıldıkları yönünde bir iddiayla gündeme gelmişlerdi. İkili sessizliklerini koruması ise sevenleri tarafından iddialar doğru olarak kabul edilmişti. Şimdi ise ayrılma haberlerine öyle şeyler dediler ki… Peki, neler oluyor?
Sevilerek takip edilen ikilinin fikir çatışmasından dolayı ayrılacağı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düşmüş sevenleri ise şok içerisinde kalmıştı. Konu hakkında TV8’de yayınlanan 2. Sayfa’ya canlı bağlantı yapan Alişan ve Buse Varol açıklamalarda bulundu! İşte Alişan ve Buse Varol’dan gelen o açıklama…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.