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28 Eki 2021 - 20:16

Alişan ve Buse Varol’dan Ayrılmadık Açıklaması! İkili Sessizliğini Bozdu, Öyle Şeyler Dediler Ki… Neler Oluyor?

Son zamanların en çok konuşulan çiftinden Alişan ve Buse Varol kısa bir süre önce ayrıldıkları yönünde bir iddiayla gündeme gelmişlerdi. İkili sessizliklerini koruması ise sevenleri tarafından iddialar doğru olarak kabul edilmişti. Şimdi ise ayrılma haberlerine öyle şeyler dediler ki… Peki, neler oluyor?