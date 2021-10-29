Yeni sezonun en iddialı hikayelerinden biri olacak olan Aziz dizisi, seyircisinin karşısına çıkmak için geri sayıma başlıyor. Her detayı ile yayınlanan fragmanlarından bu yana merak ile beklenen Aziz dizisi, yayın gününü nihayet belirliyor. O gün itibariyle Show TV ekranlarının yayın akışındaki yerini almaya hazırlanan Aziz dizisi, yeni sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı vaat ediyor. Peki, Aziz bu akşam var mı? Aziz yeni bölüm ne zaman, bu hafta var mı? Aziz bugün var mı? İşte Show TV yayın akışı…

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