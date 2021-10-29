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29 Eki 2021 - 14:19

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin ATV’yle İlişiği Kesildi! Yeni Kanalı ve Yayın Tarihi Belli Oldu! Yayından Kaldırılmıştı, Gerçekler Ortaya Çıktı!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın artık ATV ile iddialara göre ilişkisi kalmadı! Yeni kanalı ve yeni günü ortaya çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kafaları kurcalayan gerçeklerde ortaya çıktı! ATV tarafından kısa bir süre önce yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde gerçekler ortaya çıktı!