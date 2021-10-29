Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisinin ATV’yle İlişiği Kesildi! Yeni Kanalı ve Yayın Tarihi Belli Oldu! Yayından Kaldırılmıştı, Gerçekler Ortaya Çıktı!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın artık ATV ile iddialara göre ilişkisi kalmadı! Yeni kanalı ve yeni günü ortaya çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde kafaları kurcalayan gerçeklerde ortaya çıktı! ATV tarafından kısa bir süre önce yayından kaldırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde gerçekler ortaya çıktı!
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve diziden ayrıldığı iddia edilen Ozan Akbaba yer alıyor. Dizinin ilk bölüm fragmanı yayınlanmasına rağmen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölümü ekranlara gelmemişti. Milyonlarca seyirci ATV kanalında saat 20.00’da açmış fakat karşısında Baba Parası isimli bir film çıktı. Yarım saat hatta bir saat boyunca başlayacağını düşünen seyirciler bir sorun olduğunu düşünüp sosyal medyaya girince ipler yerinden kopmuştu! Peki, şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Memo - Salı günü olucak
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.