Ağlamak insanın karşılaştığı durumlar karşısında verdiği olağan bir tepki olsa da bazı burcun insanları adeta gözlerinden yaş akıtmak için bahane arıyor. Astrologların sık sık konuyla ilgili araştırmalar yaptığı ağlayan burçlar, özellikle kadınlarda ayrıca bir hassasiyet yaratıyor. Hüngür hüngür ağlamayı seven o burcun kadınları, mutlu olduklarında da üzgün olduklarında aynı şekilde tepki veriyor! Peki, hangi burç kadınların 2 gözü 2 çeşmedir? Hangi burç kadınlar hüngür hüngür ağlar? İşte, detaylar…



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