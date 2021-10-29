Hangi Burç Kadınların 2 Gözü 2 Çeşmedir? Hangi Burç Kadınlar Hüngür Hüngür Ağlar?
Ağlamak insanın karşılaştığı durumlar karşısında verdiği olağan bir tepki olsa da bazı burcun insanları adeta gözlerinden yaş akıtmak için bahane arıyor. Astrologların sık sık konuyla ilgili araştırmalar yaptığı ağlayan burçlarla ilgili detaylar haberimizde...
Ağlamak insanın karşılaştığı durumlar karşısında verdiği olağan bir tepki olsa da bazı burcun insanları adeta gözlerinden yaş akıtmak için bahane arıyor. Astrologların sık sık konuyla ilgili araştırmalar yaptığı ağlayan burçlar, özellikle kadınlarda ayrıca bir hassasiyet yaratıyor. Hüngür hüngür ağlamayı seven o burcun kadınları, mutlu olduklarında da üzgün olduklarında aynı şekilde tepki veriyor! Peki, hangi burç kadınların 2 gözü 2 çeşmedir? Hangi burç kadınlar hüngür hüngür ağlar? İşte, detaylar…
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29 Eki 2021 - 14:53 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.