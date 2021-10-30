Hangi Burçlar İçin Para Hayatın Merkezidir? Hangi Burçlar Para İçin Ölür?

Para deyince kendisinden bile vazgeçebilecek olan Zodyak kuşağı burçlarının olduğunu söylesek, muhtemelen abartıyor olarak görülürüz. Ancak bu bir gerçek! Zodyak kuşağının bazı burçları duyguları için kendisini yiyip tüketirken, bazı burçları para için kendisini yiyip tüketiyor. Çevreleri tarafından sık sık cimri olarak da nitelendirilen o burçlar, üstelik borç vermekten de almaktan da hiç hoşlanmıyor! Peki, hangi burçlar için para hayatın merkezidir? Hangi burçlar para için ölür? İşte, detaylar…



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