Hangi Burçlar İçin Para Hayatın Merkezidir? Hangi Burçlar Para İçin Ölür?
Para deyince kendisinden bile vazgeçebilecek olan Zodyak kuşağı burçlarının olduğunu söylesek, muhtemelen abartıyor olarak görülürüz. Ancak bu bir gerçek! Zodyak kuşağının bazı burçları duyguları için kendisini yiyip tüketirken, bazı burçları para için kendisini yiyip tüketiyor. Sizde para ile sıcak ilişkileri olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Para deyince kendisinden bile vazgeçebilecek olan Zodyak kuşağı burçlarının olduğunu söylesek, muhtemelen abartıyor olarak görülürüz. Ancak bu bir gerçek! Zodyak kuşağının bazı burçları duyguları için kendisini yiyip tüketirken, bazı burçları para için kendisini yiyip tüketiyor. Çevreleri tarafından sık sık cimri olarak da nitelendirilen o burçlar, üstelik borç vermekten de almaktan da hiç hoşlanmıyor! Peki, hangi burçlar için para hayatın merkezidir? Hangi burçlar para için ölür? İşte, detaylar…
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30 Eki 2021 - 13:00 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.