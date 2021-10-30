Söz konusu evlilik olduğunda bir kişinin tüm özellikleri göz önüne alınmalı iken; kişilerin özeliklerinde belirleyici etken olan burcu ve burcunun özellikleri katiyen atlanmaması gereken detaylar arasında yer alıyor. Bazı burçlar doğuştan yuva kurmak için yaratılmış ve kusursuz birer eşken; bazı burçlar evlilik ile birlikte yaşayan ölülere dönebiliyor. Öte yandan Zodyak kuşağının evlenilmek için yaratılmış olan o burçları mutlaka evlenmek isteyen herkesin göz atması gereken bir liste olarak öne çıkıyor! Peki, hangi burçlarla bir ömür yuva kurulur? Hangi burçlarla evlenilir? İşte, detaylar…



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