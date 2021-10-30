Sevdiği İnsanla Aynı Zamanda İyi Arkadaş Olmayı Başaran Ender Burç Hangisidir?
Aşk her zaman tutku ekseninde dönmüyor. Astrologlara göre bazı burçlar aşkını dibine kadar tutkulu yaşarken bazı burçlar aşık olduğu kişinin aynı zamanda en iyi dostu olmasını istiyor. Sizde dost olabilen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Aşk her zaman tutku ekseninde dönmüyor. Astrologlara göre bazı burçlar aşkını dibine kadar tutkulu yaşarken bazı burçlar aşık olduğu kişinin aynı zamanda en iyi dostu olmasını istiyor. Öte yandan Zodyak kuşağının bir burcu var ki; sevdiği insanla arkadaş olmayı, sevgili olmaktan çok daha fazla seviyor. Bu nedenle onun için en önemli şey partnerinin ona uzatacağı dostça bir yaklaşım oluyor. Peki, sevdiği insanla aynı zamanda iyi arkadaş olmayı başaran ender burç hangisidir? İşte, detaylar…
30 Eki 2021 - 13:12 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.