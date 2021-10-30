Sevdiği İnsanla Aynı Zamanda İyi Arkadaş Olmayı Başaran Ender Burç Hangisidir?

Aşk her zaman tutku ekseninde dönmüyor. Astrologlara göre bazı burçlar aşkını dibine kadar tutkulu yaşarken bazı burçlar aşık olduğu kişinin aynı zamanda en iyi dostu olmasını istiyor. Öte yandan Zodyak kuşağının bir burcu var ki; sevdiği insanla arkadaş olmayı, sevgili olmaktan çok daha fazla seviyor. Bu nedenle onun için en önemli şey partnerinin ona uzatacağı dostça bir yaklaşım oluyor. Peki, sevdiği insanla aynı zamanda iyi arkadaş olmayı başaran ender burç hangisidir? İşte, detaylar…