Kadınlara Güven Veren Erkek İsimler Hangileridir?

Söz konusu ikili ilişkiler olduğunda erkeklerin güven vermediği artık bilimsel araştırmalar ile bile kanıtlanmış bulunuyor. Tek eşli olmakta bir hayli zorluk çeken ve her fırsatta partnerini aldatmaya yeltenen erkekler, kadınların güvenini kazanmak için pek çok farklı yol deneyebiliyor. Öte yandan o yollardan birini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Evet, isim değiştirmek! Çünkü bazı erkek isimleri kadınlara daha fazla güven veriyor. Peki, kadınlara güven veren erkek isimler hangileridir? İşte, detaylar…



Detaylar diğer sayfada!