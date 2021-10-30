Kadınlara Güven Veren Erkek İsimler Hangileridir?
Söz konusu ikili ilişkiler olduğunda erkeklerin güven vermediği artık bilimsel araştırmalar ile bile kanıtlanmış bulunuyor. Tek eşli olmakta bir hayli zorluk çeken ve her fırsatta partnerini aldatmaya yeltenen erkekler, kadınların güvenini kazanmak için pek çok farklı yol deneyebiliyor. Sizde kadınlara güven erkekleri merak ediyorsanız işte size detaylar...
Söz konusu ikili ilişkiler olduğunda erkeklerin güven vermediği artık bilimsel araştırmalar ile bile kanıtlanmış bulunuyor. Tek eşli olmakta bir hayli zorluk çeken ve her fırsatta partnerini aldatmaya yeltenen erkekler, kadınların güvenini kazanmak için pek çok farklı yol deneyebiliyor. Öte yandan o yollardan birini duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Evet, isim değiştirmek! Çünkü bazı erkek isimleri kadınlara daha fazla güven veriyor. Peki, kadınlara güven veren erkek isimler hangileridir? İşte, detaylar…
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30 Eki 2021 - 13:40 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.