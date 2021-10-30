Hangi Burçlar Dünyayı Yese Doymaz? En Çok Yemek Yiyen Burçlar Listesi

Oburluk elbette genetiğimizden beslenerek nesillerden nesillere aktarılıyor. Ancak, yaşam biçimleri ve alışkanlıkları ile burçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen astroloji, oburluk ile kişilerin burçları arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Astrologlar tarafından yapılan araştırmalara göre bazı burçlar kuş kadar yemek yerken, bazı burçlar dünyayı yese doymuyor! Peki, hangi burçlar dünyayı yese doymaz? İşte, en çok yemek yiyen burçlar listesi…



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