Hangi Burçlar Dünyayı Yese Doymaz? En Çok Yemek Yiyen Burçlar Listesi
Oburluk elbette genetiğimizden beslenerek nesillerden nesillere aktarılıyor. Ancak, yaşam biçimleri ve alışkanlıkları ile burçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen astroloji, oburluk ile kişilerin burçları arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Sizde obur burçlarla ilgili detayları merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Oburluk elbette genetiğimizden beslenerek nesillerden nesillere aktarılıyor. Ancak, yaşam biçimleri ve alışkanlıkları ile burçlar arasındaki ilişkiyi inceleyen astroloji, oburluk ile kişilerin burçları arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Astrologlar tarafından yapılan araştırmalara göre bazı burçlar kuş kadar yemek yerken, bazı burçlar dünyayı yese doymuyor! Peki, hangi burçlar dünyayı yese doymaz? İşte, en çok yemek yiyen burçlar listesi…
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30 Eki 2021 - 13:44 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.