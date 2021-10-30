Hangi Burçlar Bir Türlü Akıllanamaz? Sürekli Yanlış Yapan Burçlar Listesi!
Aşk hayatından iş yaşamına karşımızdaki kişi için pek çok ipucu içeren burçlar, kişilerin sağlık değerlerinden yaptıkları hataya kadar etki gösterebiliyor. Bu bağlamda gezegenlerde yer alan evleri doğrultusunda bazı burçlar hata ne bilmezken, bazı burçlar başlarını hatadan kaldıramıyor. Sizde akıllanmayan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Aşk hayatından iş yaşamına karşımızdaki kişi için pek çok ipucu içeren burçlar, kişilerin sağlık değerlerinden yaptıkları hataya kadar etki gösterebiliyor. Bu bağlamda gezegenlerde yer alan evleri doğrultusunda bazı burçlar hata ne bilmezken, bazı burçlar başlarını hatadan kaldıramıyor. Öte yanda Zodyak kuşağının başlarını hatadan kaldıramayan o burçları hata yapsa da bir türlü akıllanmıyor! Peki, hangi burçlar bir türlü akıllanamaz? İşte, sürekli yanlış yapan burçlar listesi…
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30 Eki 2021 - 14:00 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.