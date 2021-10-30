Hangi Burçlar Çekicidir Ama Çile Çekici? Bu Dünyanın Kahrını Çeken Burçlar!
Zodyak kuşağı her zaman her burca adil davranmıyor! Bazı burçlar en ufak şeyden b ile mutlu olmak için dünyaya gelmişken, bazı burçlar sadece çile çekmek için dünya üzerindeki yerini alıyor. Bu dünyanın kahrını çeken Zodyak kuşağı burçları ile ilgili detaylar haberimizde...
Zodyak kuşağı her zaman her burca adil davranmıyor! Bazı burçlar en ufak şeyden b ile mutlu olmak için dünyaya gelmişken, bazı burçlar sadece çile çekmek için dünya üzerindeki yerini alıyor. Bu dünyanın kahrını çeken Zodyak kuşağı burçları temsil ettikleri gezegenin konumundan da etkilenerek, kahır çekmeye bir müddet daha devam edeceğe benziyor! Peki, hangi burçlar çekicidir ama çile çekici? İşte, bu dünyanın kahrını çeken burçlar…
30 Eki 2021 - 14:28 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.