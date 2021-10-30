Hangi Burçlar Çekicidir Ama Çile Çekici? Bu Dünyanın Kahrını Çeken Burçlar!

Zodyak kuşağı her zaman her burca adil davranmıyor! Bazı burçlar en ufak şeyden b ile mutlu olmak için dünyaya gelmişken, bazı burçlar sadece çile çekmek için dünya üzerindeki yerini alıyor. Bu dünyanın kahrını çeken Zodyak kuşağı burçları temsil ettikleri gezegenin konumundan da etkilenerek, kahır çekmeye bir müddet daha devam edeceğe benziyor! Peki, hangi burçlar çekicidir ama çile çekici? İşte, bu dünyanın kahrını çeken burçlar…