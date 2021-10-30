Bazı aşklar, sevgi ve aşkı açıp saplantı haline kolayca dönüşüyor. Bu dönüşümde ise, yetiştirilme faktörlerine ek olarak kişilerin özellikleri üzerinde belirleyici bir etken olan burçların inanılmaz etkisi bulunuyor. Bu bağlamda bazı burçlar hemencecik ayrılık acısını atlatırken, bazı burçlar ayrılmayı kendilerine ve partnerlerine hiç yakıştıramıyor. Dolayısıyla da saplantının pençesine düşmekten kendisini alıkoyamıyorlar! Peki, hangi burçlar saplantılı sever? Saplantılı burçlar hangileridir? İşte, detaylar…



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