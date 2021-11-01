Evlilik Hakkında Her Şey 7. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri

Ailesine boşanacağına söylemeye hazırlanan Azra’nın aniden değişen kararı merak konusudur. Duruma en çok Yıldırım ve Sanem bozulurken, Sergen son anda dağılmaktan kurtulan evliliğine sıkı sıkı tutunmaya kararlıdır. Bu esnada oğlu Eren’in okul gösterisinde ünlü şarkıcı Melisa Tercan ile karşılaşan Azra, yeni müvekkiliyle tanıştığından habersizdir. Miray’ın hayatına sızmış olan Jale ise Azra ve Sergen’in boşanmayacağını öğrenince deliye döner. Azra’nın hayatını zorlaştıracak yeni bir planın adımını atar.

Bu sırada Cevher Hukuk’un devir işlemleri için Arsen Hukuk’a gelen Çolpan zor anlar yaşayacaktır. Sanem ve Ural, Eylül’ün sakladığı gerçeğin peşindeyken beklenmedik biriyle karşılaşırlar. Sergen ise karısıyla arasının düzeliyor olmasından memnun, hayatı eski düzenine kavuşacak diye ümitlidir. Bu yüzden hayatından tümüyle çıkarmak istediği Jale ise daha da öfkelenerek intikam konusunda kararlı adımlar atacaktır. Bu esnada Azra’nın Sergen’e hazırladığı büyük sürpriz ise her şeyi değiştirecektir...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜMÜYLE 2 KASIM SALI SAAT 20.00’DE FOX’TA!