Ünlü şarkıcı Ayta Sözeri Sezen Aksu Şarkılarıyla Duygu Seli Yaşattı

Ünlü şarkıcı Ayta Sözeri geçtiğimiz akşam Luvia Yeşilköy'de muhteşem bir sahne performansına imza attı.

"Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun" şarkısıyla başlangıç yapan Ayta Sözeri Luvia'ya kendisini dinlemeye gelen misafirleri selamladı. Güçlü sesiyle dikkatleri çeken Sözeri sahne şovuyla da müzikseverleri mest etti.

“SEZEN AKSU ŞARKILARIYLA MİSAFİRLERİNE DUYGU SELİ YAŞATTI”

Çiçek desenli siyah elbisesiyle sahneye çıkan ve Türk Sanat Müziği parçaları ile misafirlerine muhteşem bir gece yaşatan Sözeri "Bir iki tane Sezen Aksu'dan okuyacağım” diyerek minik serçenin unutulmaz “Ah İstanbul”, “Sen Ağlama” ve “Her Şeyi Yak” şarkılarını seslendirerek misafirlerini büyüledi.

“ÖZBEĞEN’İN “AĞLA HALİME” ŞARKISINDA DUYGU SELİ YAŞADI”

Muhteşem gecenin ikinci yarısında leopar desenli siyah beyaz elbisesiyle sahneye çıkan Ayta Sözeri "Son zamanlarda bir şarkıyı çok fazla dinledim. Bir Ferdi Özbeğen şarkısı, hatta hayıflandım dedim ki acaba ben bu şarkıyı hiç neden hiç dinlememişim bugüne kadar. Sizin zevkinize çok güveniyorum ve bu şarkıyı söylemek istiyorum" diyerek Ferdi Özbeğen'in "Ağla Halime" şarkısını gözyaşlarıyla yorumladı.

Gecenin sonunda ise hareketlili şarkılara ağırlık veren sanatçı, herkesi ayağa kaldırdı. Yaklaşık iki buçuk saat süren sahne performansını "Geçse De Gençlik Çağım" şarkısıyla bitiren Ayta Sözeri alkışlar eşliğinde sahneden ayrıldı.