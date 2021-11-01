- 01 Kas 2021 - 14:53 G: 01 Kas 2021 - 14:58

Nükhet Duru Yıllar Sonra Yeniden Gazinoda

Ünlü sanatçı Nükhet Duru ve başarılı müzisyen İskender Paydaş, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453 ’te bulunan Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu.

“YILLAR SONRA YENİ’DEN GAZİNODA” NÜKHET DURU: “NE ÇOK ÖZLEMİŞİM GAZİNO GÜNLERİNİ”

Ünlü sanatçı Nükhet Duru ve başarılı müzisyen İskender Paydaş, önceki akşam Ağaoğlu Maslak 1453 ’te bulunan Yeni Gazino’da sevenleriyle buluştu.  

Büyük bir ilgi ve alkışlar içinde sahneye çıkan Duru konuklarına ''Ne çok özlemişim gazino günlerini. Eski günlerimizi tekrar yaşayalım bu gece hepimiz muhteşem bir gece yaşayacağız, ben yeni şeyleri çok severim yeni ayakkabılar, yeni kıyafetler ve şimdi de Yeni Gazino. Haydi bakalım hayırlı olsun'' diyerek özlenen şarkılarıyla sevenlerinin karşısına çıktı.

“MUHTEŞEM DÜET”

Eski ve yeni şarkılarıyla misafirlerine adeta müzik ziyafeti sunan Nükhet Duru; ''Yıllardır tanıdığım, çocukluğunu bildiğim kendisini ve sanatını çok sevdiğim sevgili İskender birkaç şarkıyla bana eşlik ederse bu gece daha da güzel olacak'' diyerek kendisinden önce sahne alan meslektaşı İskender Paydaş’ı sahneye davet etti.

Unutulmaz şarkıları seslendiren Nükhet Duru'ya eşlik eden İskender Paydaş, konuklarına eşsiz bir gece yaşattılar.

01 Kas 2021 - 14:53 - Magazin

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