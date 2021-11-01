Açıkhava Rekoru kıran Yıldız Tilbe Harbiye'yi Yıktı Geçti

Şarkıları ve tarzıyla gönüllerde taht kuran sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Harbiye sezonunu sevenleriyle birlikte kapattı. Kerki Solfej sonbahar konserleri kapsamında İstanbullularla bir araya gelen sanatçı, soğuk havaya rağmen geçmişten günümüze seslendirdiği en güzel şarkılarıyla yürekleri ısıttı.

Bu yıl Harbiye Açıkhava'nın en fazla konser veren kadın sanatçısı olan Yıldız Tilbe, 16 kez açık havada sahne alarak rekor kırdı. Konserinin başlangıcını 'Delikanlım' şarkısıyla yapan Tilbe, dillere destan olan şarkılarını kendisine eşlik eden hayranlarıyla söyleyerek, danslarıyla da kendine bir kez daha hayran bıraktı. Seyircisine soğuk havaya nasıl dayandığını soran sanatçı soğuğu hiç sevmediğini söyleyip kulisten montunu istedi. Üç şarkı boyunca montunu üzerinden çıkarmayarak şarkılarını bu şekilde seslendiren Yıldız Tilbe, üçüncü şarkının ardından montunu kenara bırakıp konserine devam etti.

Elbisesinin göğüs dekoltesini sevmediğini söyleyen Yıldız Tilbe: "Aslında hiç bir elbisemin bu kısmını sevemiyorum. Kalbim boş olduğundan mı acaba diyerek seyircisinden büyük alkış aldı.

Üç Yıldızlı Kombin

Renkli payetli bir elbiseyle sevenlerinin karşısına çıkan Yıldız Tilbe: "Bugün hava güzel olur diye askılı mini bir elbiseyle karşınıza çıktım ama hava soğuk olunca altına pantolon giydim diyip pantolonunu gösterince Harbiye'yi kahkahaya boğdu. Tilbe: "Baktım pantolonla da olmuyor ben de başka bir elbiseyle mini elbisemi bağlayarak biri enine biri boyuna iki elbiseden bir elbise yaptım Allah'a bin şükür." diyerek yaratıcı stiliyle alkış tufanı kopardı.



Konserin sonlarına doğru tempoyu artıran sanatçı Harbiye'ye kendisini dinlemeye gelenleri ayağa kaldırarak dans ettirdi. Sezonun son konserinde unutulmaz bir final yapan Yıldız Tilbe, hafızalardan silinmeyecek bir akşama imza attı.