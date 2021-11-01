İkili ilişkinin temelini oluşturan güven duygusu maalesef herkes arasında tahsis edilemiyor. Bu güvensiz ilişkilerden doğan aldatmalar, her dönem pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Özellikle erkeklerin ya da kadınların aldattığını düşünen kişiler ise, astrologlara göre fena bir şekilde yanılıyor. Çünkü kişinin aldatmalarında en etkili olan şeylerden biri cinsiyetleri değil, burçları oluyor! Peki, hangi burç çıngıraklı yılan gibidir? En çok aldatan burç hangisidir? İşte, detaylar…



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