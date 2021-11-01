Hangi Burç Çıngıraklı Yılan Gibidir? En Çok Aldatan Burç Hangisidir?
İkili ilişkinin temelini oluşturan güven duygusu maalesef herkes arasında tahsis edilemiyor. Bu güvensiz ilişkilerden doğan aldatmalar, her dönem pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Sizde çıngıraklı yılan gibi olan burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
İkili ilişkinin temelini oluşturan güven duygusu maalesef herkes arasında tahsis edilemiyor. Bu güvensiz ilişkilerden doğan aldatmalar, her dönem pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Özellikle erkeklerin ya da kadınların aldattığını düşünen kişiler ise, astrologlara göre fena bir şekilde yanılıyor. Çünkü kişinin aldatmalarında en etkili olan şeylerden biri cinsiyetleri değil, burçları oluyor! Peki, hangi burç çıngıraklı yılan gibidir? En çok aldatan burç hangisidir? İşte, detaylar…
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01 Kas 2021 - 16:00 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.