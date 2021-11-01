Hangi Burçların Gözü Karadır? Sevdikleri İçin Gözünü Karartan Burçlar Hangileridir?
Leyla ile Mecnun’dan Tahir ile Zühre’ye kadar her aşk hikayesinde var olan gözü kara delikanlıların ne burcu olduğu büyük bir merak ile araştırılıyordu. Bir süredir ilişkilerin sinerjisi ve sadakat boyutu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapan astrologlar, kişilerin sevme biçimleri ile burçları arasında inanılmaz bir ilişki olduğunu adeta gözler önüne serdi. Sizde gözü kara olan burçların detaylarını merak ediyorsanız işte size ayrıntılar...
Leyla ile Mecnun’dan Tahir ile Zühre’ye kadar her aşk hikayesinde var olan gözü kara delikanlıların ne burcu olduğu büyük bir merak ile araştırılıyordu. Bir süredir ilişkilerin sinerjisi ve sadakat boyutu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapan astrologlar, kişilerin sevme biçimleri ile burçları arasında inanılmaz bir ilişki olduğunu adeta gözler önüne serdi. Şimdilerde çok daha fazla konuşulmaya başlanan bu durum, Zodyak kuşağının sevince gözü kararan burçlarını da ortaya çıkarmış oldu! Peki, hangi burçların gözü karadır? Sevdikleri için gözünü karartan burçlar hangileridir? İşte, detaylar…
01 Kas 2021 - 16:08 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.