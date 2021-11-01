Hangi Burçların Gözü Karadır? Sevdikleri İçin Gözünü Karartan Burçlar Hangileridir?

Leyla ile Mecnun’dan Tahir ile Zühre’ye kadar her aşk hikayesinde var olan gözü kara delikanlıların ne burcu olduğu büyük bir merak ile araştırılıyordu. Bir süredir ilişkilerin sinerjisi ve sadakat boyutu ile ilgili çeşitli araştırmalar yapan astrologlar, kişilerin sevme biçimleri ile burçları arasında inanılmaz bir ilişki olduğunu adeta gözler önüne serdi. Şimdilerde çok daha fazla konuşulmaya başlanan bu durum, Zodyak kuşağının sevince gözü kararan burçlarını da ortaya çıkarmış oldu! Peki, hangi burçların gözü karadır? Sevdikleri için gözünü karartan burçlar hangileridir? İşte, detaylar…