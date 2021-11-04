Hem Çocuk Hem Kariyer Yapan Burçlar Hangileridir? İşte En Başarılı Kadın Burçları
Kadınların ya iş ya da çocuk yapmayı seçmelerini düşünen ataerkil dünya, henüz o üç burcun kadını ile tanışmamış bulunuyor. Çünkü hem başarılı bir iş kadını hem de inanılmaz derecede özverili bir anne olabilen burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Kadınların ya iş ya da çocuk yapmayı seçmelerini düşünen ataerkil dünya, henüz o üç burcun kadını ile tanışmamış bulunuyor. Çünkü hem başarılı bir iş kadını hem de inanılmaz derecede özverili bir anne olabilen o üç burcun kadınlarının baş edemeyeceği hiçbir şey bulunmuyor! Peki hem çocuk hem kariyer yapan burçlar hangileridir? İşte en başarılı kadın burçları…
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04 Kas 2021 - 11:34 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.