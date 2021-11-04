Kadınların ya iş ya da çocuk yapmayı seçmelerini düşünen ataerkil dünya, henüz o üç burcun kadını ile tanışmamış bulunuyor. Çünkü hem başarılı bir iş kadını hem de inanılmaz derecede özverili bir anne olabilen o üç burcun kadınlarının baş edemeyeceği hiçbir şey bulunmuyor! Peki hem çocuk hem kariyer yapan burçlar hangileridir? İşte en başarılı kadın burçları…



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