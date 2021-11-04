Vicdansız insanlar bazen ikili ilişkilerinde bazen sosyal yaşamlarında ortamı inanılmaz derecede gelebiliyor. Bu konu üzerine çeşitli araştırmalar yapan astrologlar ise, vicdansız olan insanların benzer burçlarına sahip olduğunu ortaya koymuş bulunuyor. Hayatlarındaki partnerlerine ve sosyal çevrelerine karşı bir hayli acımasız olan o burçlar ise, görenleri ister istemez şaşırtıyor! Peki, en vicdansız burçlar hangisidir? İşte acımasız en tehlikeli burçlar…



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