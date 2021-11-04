Bir ömür aşkı arayan, sevgilinin peşinden bir türlü ayrılmayan bazı burçlar o aşkı bulduğunda ise, asla kıymetini bilmiyor. Kıskanç tavırları, manipülatif yapıları ve çok konuşmaları ile sevdiğini hayattan bezdiren o burçların aşklarını tutkulu yaşaması da tüm astrologlara bir hayli ilginç geliyor. Öte yandan partnerlerinden çok çekenler var ise, bu listeye bir göz atmasında fayda bulunuyor! Peki, sevdiğini hayattan bezdiren burç hangisidir? Hangi burç aşkı tutkulu yaşar? İşte, detaylar…



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