Sevdiğini Hayattan Bezdiren Burç Hangisidir? Hangi Burç Aşkı Tutkulu Yaşar?
Bir ömür aşkı arayan, sevgilinin peşinden bir türlü ayrılmayan bazı burçlar o aşkı bulduğunda ise, asla kıymetini bilmiyor. Kıskanç tavırları, manipülatif yapıları ve çok konuşmaları ile sevdiğini hayattan bezdiren o burçların aşklarını tutkulu yaşaması da tüm astrologlara bir hayli ilginç geliyor. Sizde hayattan bezdiren burçları merak ediyorsanız işte size detaylar...
Bir ömür aşkı arayan, sevgilinin peşinden bir türlü ayrılmayan bazı burçlar o aşkı bulduğunda ise, asla kıymetini bilmiyor. Kıskanç tavırları, manipülatif yapıları ve çok konuşmaları ile sevdiğini hayattan bezdiren o burçların aşklarını tutkulu yaşaması da tüm astrologlara bir hayli ilginç geliyor. Öte yandan partnerlerinden çok çekenler var ise, bu listeye bir göz atmasında fayda bulunuyor! Peki, sevdiğini hayattan bezdiren burç hangisidir? Hangi burç aşkı tutkulu yaşar? İşte, detaylar…
Detaylar diğer sayfada!
04 Kas 2021 - 11:42 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.