Kavgacı kişilikleri ve şirret tavırları ile Zodyak kuşağının en tehlikeli burçları, ortamları birbirine katmakta adeta bir ustalık sergiliyor. Her kavgayı başlatan, asla haksız olduğunu düşünmeyen ve saman alevi gibi öfkeleri ile çevresindeki herkesi kırıp döken o burçlar, elbette ateş grubundan çıkıyor! Peki, en şirret burçlar hangisidir? İşte yaka silktiren en şirret burçlar...



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