- 01 Ara 2021 - 11:11 G: 01 Ara 2021 - 11:12

Ankara’da Simide Zam Geldi! Ankara Simit Fiyatı 2021 Ne Kadar, Kaç TL Oldu?

Ankara’da simide ne kadar zam gelecek, simit ne kadara satılıyor, kaç TL olacak en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sizler için Ankara’da yeni simit fiyatları hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

Ankara’da 2,5 TL’den fiyatlandırma ile satışa sunulan simitler Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi kapsamında oy birliği ile zam yapılmasına dair karar verildi. Gelen karar ile simit fiyatları ne kadara satılacak bir hayli merak edilmeye başlandı. Ankara’nın özellikle kahvaltılarda bir hayli sevilerek tüketilen simitlerine ek bir zam gelecek olması binlerce kişinin moralinin bozulmasına neden oldu. Gelen açıklamaların hemen ardından Ankara’da simide ne kadar zam gelecek, simit ne kadara satılıyor, kaç TL olacak en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sizler için Ankara’da yeni simit fiyatları hakkında merak edilen tüm detayları derledik. 

Esnaf ve Sanatkar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada simide gelen 50 kuruşluk zammı onayladıklarını bildirerek, “Una zam geldi. Susam fiyatları yüzde 300 arttı. Her şeye aşırı zam geldi. Simitçi mağdurdu. Biz de 3 lira yaptık ama ileride ne olacak bilemiyoruz. Dükkanları kira. Tezgahta satıyorlar, ona göre kirası var. Elektrik, su, doğalgaz, yanında çalıştıkları elemanların giderleri var. Ona göre 3 lira makul. İstanbul’da da 3,5 lira oldu. Belki onların giderleri daha fazladır” diye konuştu.

İşte, merak edilenler…

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01 Ara 2021 - 11:11 - Yaşam

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