Ankara’da Simide Zam Geliyor! Ankara Simit Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL Olacak?

Ankara’da 2,5 TL’den fiyatlandırma ile satışa sunulan simitler Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi kapsamında oy birliği ile zam yapılmasına dair karar verildi. Gelen karar ile simit fiyatları ne kadara satılacak bir hayli merak edilmeye başlandı. Ankara’nın özellikle kahvaltılarda bir hayli sevilerek tüketilen simitlerine ek bir zam gelecek olması binlerce kişinin moralinin bozulmasına neden oldu. Gelen açıklamaların hemen ardından Ankara’da simide ne kadar zam gelecek, simit ne kadara satılıyor, kaç TL olacak en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sizler için Ankara’da yeni simit fiyatları hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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