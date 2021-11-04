Ankara’da Simide Zam Geliyor! Ankara Simit Fiyatları Ne Kadar, Kaç TL Olacak?
Ankara’da simide ne kadar zam gelecek, simit ne kadara satılıyor, kaç TL olacak en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sizler için Ankara’da yeni simit fiyatları hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
Ankara’da 2,5 TL’den fiyatlandırma ile satışa sunulan simitler Ankara Pideciler, Simitçiler ve Çörekçiler Esnaf Odası Yönetimi kapsamında oy birliği ile zam yapılmasına dair karar verildi. Gelen karar ile simit fiyatları ne kadara satılacak bir hayli merak edilmeye başlandı. Ankara’nın özellikle kahvaltılarda bir hayli sevilerek tüketilen simitlerine ek bir zam gelecek olması binlerce kişinin moralinin bozulmasına neden oldu. Gelen açıklamaların hemen ardından Ankara’da simide ne kadar zam gelecek, simit ne kadara satılıyor, kaç TL olacak en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sizler için Ankara’da yeni simit fiyatları hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…
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04 Kas 2021 - 12:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.