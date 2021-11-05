Bugün Cuma Akşam Hangi Diziler Var? 5 Kasım 2021 Cuma TV Yayın Akışında Ne Var?

Televizyon ekranlarında her gün biri birinden iddialı ve neşe dolu yapımlar televizyon severlerin karşılarında yer almaya devam ediyor. Hafta içinin son günü gelirken ekran başında yer alan televizyon severler bu akşam ve gün içerisinde hangi yapımların yer alacağını bir hayli merak ediyor. Gündüz kuşağı yapımlarından akşam yayınlanan dizi ve filmlere kadar biri birinden farklı konseptli yapımlar ön plana çıkıyor. Peki, bugün Cuma akşam hangi diziler var, 5 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışında neler var? Sizler için TV yayın akışı hakkında merak edilen tüm detayları derledik. İşte, merak edilenler…

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