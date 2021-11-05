Sinem Kobal'dan İkinci Çocuk Açıklaması Duyanları Şok Etti! Sinem Kobal Hamile Mi?
Sinem Kobal daha kızı Lalin 1,5 yaşındayken yeniden hamile mi, ikinci çocuk için ne düşünüyor? İşte, merak edilenler…
Güzel oyuncu Sinem Sinem Kobal için çarpıcı iddialar gelmeye başladı. Kenan İmirzalıoğlu ile beraber mutlu bir evlilikleri yer alan Sinem Kobal için yeniden hamile olduğuna dair iddialar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde gazeteciler ile karşılaşan ikili kısa bir sohbet ettiler. Gazetecilerin kendilerine sorduğu sorular karşısında öyle yanıtlar verdi ki gören herkes şok oldu. Gerçekten Sinem Kobal daha kızı Lalin 1,5 yaşındayken yeniden hamile mi, ikinci çocuk için ne düşünüyor? İşte, merak edilenler…
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05 Kas 2021 - 12:41 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.