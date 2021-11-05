Sinem Kobal'dan İkinci Çocuk Açıklaması Duyanları Şok Etti! Sinem Kobal Hamile Mi?

Güzel oyuncu Sinem Sinem Kobal için çarpıcı iddialar gelmeye başladı. Kenan İmirzalıoğlu ile beraber mutlu bir evlilikleri yer alan Sinem Kobal için yeniden hamile olduğuna dair iddialar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde gazeteciler ile karşılaşan ikili kısa bir sohbet ettiler. Gazetecilerin kendilerine sorduğu sorular karşısında öyle yanıtlar verdi ki gören herkes şok oldu. Gerçekten Sinem Kobal daha kızı Lalin 1,5 yaşındayken yeniden hamile mi, ikinci çocuk için ne düşünüyor? İşte, merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!