- 05 Kas 2021 - 12:50 G: 05 Kas 2021 - 12:53

Camdaki Kız Sedat Ayrılıyor Mu? İngiltere’ye Gitmesi Planlanan Sedat Geri Dönecek Mi?

Camdaki Kız Sedat ayrılacak mı, veda mı ediyor? İngiltere’ye gitmek için hazırlanan Sedat geri dönecek mi, diziye erken bir veda mı edecek? İşte, merak edilenler…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun en sevilen eserlerinden uyarlama olarak Kanal D ekranlarında her Perşembe akşamı yeni bölümü ile yayınlanan Camdaki Kız dizisi 4 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yer aldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da öyle anlar yayınlandı ki görenler gözlerine inanamadı. Bu kadarı olmaz dedirten anlar herkesi şok etti. Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek yakından takip ettiği Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizide herkes yaprak dökümü gibi dökülmeye başladı. Kulislerden gelen söylentilere göre diziden ayrılan ayrılana. Camdaki Kız Sedat ayrılacak mı, veda mı ediyor? İngiltere’ye gitmek için hazırlanan Sedat geri dönecek mi, diziye erken bir veda mı edecek? İşte, merak edilenler…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

05 Kas 2021 - 12:50 - Dizi Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Seren Serengil Son Hali Yüreklerin Yanmasına Neden Oldu! Dumping Sendromuyla Başı Belaya Girmişti, Bambaşka Birisine Dönüştü! “Hayret Ettim!” mask
Seren Serengil Son Hali Yüreklerin Yanmasına Neden Oldu! Dumping Sendromuyla Başı Belaya Girmişti, Bambaşka Birisine Dönüştü! “Hayret Ettim!”
Sinem Kobal'dan İkinci Çocuk Açıklaması Duyanları Şok Etti! Sinem Kobal Hamile Mi? mask
Sinem Kobal'dan İkinci Çocuk Açıklaması Duyanları Şok Etti! Sinem Kobal Hamile Mi?
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Alişan Geliyor! Mehmet Ali Erbil’in Defteri Kapanmıştı, Karar Verildi! Bu Sefer Çok Başka Olacak! Neler Oluyor? mask
Gelinim Mutfakta Yarışmasına Alişan Geliyor! Mehmet Ali Erbil’in Defteri Kapanmıştı, Karar Verildi! Bu Sefer Çok Başka Olacak! Neler Oluyor?
4 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Bir Zamanlar Çukurova mı, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı mı, Camdaki Kız mı Reyting Birincisi! mask
4 Kasım 2021 Reyting Sonuçlarını Görünce Çok Şaşıracaksınız! Bir Zamanlar Çukurova mı, Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı mı, Camdaki Kız mı Reyting Birincisi!
Yay Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Yay Burcu Olurlar? Yay Burcunun Özellikleri Nelerdir? mask
Yay Burcu Hangi Ay Doğmuştur? Hangi Tarih Aralığında Doğanlar Yay Burcu Olurlar? Yay Burcunun Özellikleri Nelerdir?
Camdaki Kız Yaprak Dökümüne Döndü, Boşanan Boşanana... Boşanmak İsteyen Sedat, Nalan'ı Deliye Döndürdü... mask
Camdaki Kız Yaprak Dökümüne Döndü, Boşanan Boşanana... Boşanmak İsteyen Sedat, Nalan'ı Deliye Döndürdü...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status