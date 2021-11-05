Camdaki Kız Sedat Ayrılıyor Mu? İngiltere’ye Gitmesi Planlanan Sedat Geri Dönecek Mi?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun en sevilen eserlerinden uyarlama olarak Kanal D ekranlarında her Perşembe akşamı yeni bölümü ile yayınlanan Camdaki Kız dizisi 4 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yer aldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da öyle anlar yayınlandı ki görenler gözlerine inanamadı. Bu kadarı olmaz dedirten anlar herkesi şok etti. Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek yakından takip ettiği Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizide herkes yaprak dökümü gibi dökülmeye başladı. Kulislerden gelen söylentilere göre diziden ayrılan ayrılana. Camdaki Kız Sedat ayrılacak mı, veda mı ediyor? İngiltere’ye gitmek için hazırlanan Sedat geri dönecek mi, diziye erken bir veda mı edecek? İşte, merak edilenler…

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