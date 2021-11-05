Camdaki Kız Sedat Ayrılıyor Mu? İngiltere’ye Gitmesi Planlanan Sedat Geri Dönecek Mi?
Camdaki Kız Sedat ayrılacak mı, veda mı ediyor? İngiltere’ye gitmek için hazırlanan Sedat geri dönecek mi, diziye erken bir veda mı edecek? İşte, merak edilenler…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun en sevilen eserlerinden uyarlama olarak Kanal D ekranlarında her Perşembe akşamı yeni bölümü ile yayınlanan Camdaki Kız dizisi 4 Kasım akşamı sevenlerinin karşısında yer aldı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da öyle anlar yayınlandı ki görenler gözlerine inanamadı. Bu kadarı olmaz dedirten anlar herkesi şok etti. Yedisinden yetmişine kadar herkesin severek yakından takip ettiği Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu’nun başrollerinde yer aldığı dizide herkes yaprak dökümü gibi dökülmeye başladı. Kulislerden gelen söylentilere göre diziden ayrılan ayrılana. Camdaki Kız Sedat ayrılacak mı, veda mı ediyor? İngiltere’ye gitmek için hazırlanan Sedat geri dönecek mi, diziye erken bir veda mı edecek? İşte, merak edilenler…
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05 Kas 2021 - 12:50 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.