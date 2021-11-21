- 21 Kas 2021 - 19:02

Camdaki Kız İzleyenleri Dilini Yutacak! Nalan Hamile mi Oldu? Çocuk mu Doğuracak? Ah Be Burcu Biricik...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik hamile mi? Çocuk açıklaması yapan Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin, öyle bir şey dedi ki, ortalık karıştı! Burcu Biricik hayranlarını şoka sokan bu sözler ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?

Kısa bir süre önce eşi Emre Yetkin’le Nişantaşı sokaklarında görüntülenen başarılı oyuncu Burcu Biricik, kendisine sorulan sorulara tek tek cevap verdi. Bebek sorusu karşısında yanıtsız kalan Burcu Biricik’in eşi ise bu soruya sitemkar bir şekilde cevap verince ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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21 Kas 2021 - 19:02 Ankara- Yaşam

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Camdaki Kız İzleyenleri Dilini Yutacak! Nalan Hamile mi Oldu? Çocuk mu Doğuracak? Ah Be Burcu Biricik... mask
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