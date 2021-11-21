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21 Kas 2021 - 19:02

Camdaki Kız İzleyenleri Dilini Yutacak! Nalan Hamile mi Oldu? Çocuk mu Doğuracak? Ah Be Burcu Biricik...

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik hamile mi? Çocuk açıklaması yapan Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin, öyle bir şey dedi ki, ortalık karıştı! Burcu Biricik hayranlarını şoka sokan bu sözler ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?