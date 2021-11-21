Camdaki Kız İzleyenleri Dilini Yutacak! Nalan Hamile mi Oldu? Çocuk mu Doğuracak? Ah Be Burcu Biricik...
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik hamile mi? Çocuk açıklaması yapan Burcu Biricik’in eşi Emre Yetkin, öyle bir şey dedi ki, ortalık karıştı! Burcu Biricik hayranlarını şoka sokan bu sözler ise gündeme bomba gibi düştü. Peki, neler oluyor?
Kısa bir süre önce eşi Emre Yetkin’le Nişantaşı sokaklarında görüntülenen başarılı oyuncu Burcu Biricik, kendisine sorulan sorulara tek tek cevap verdi. Bebek sorusu karşısında yanıtsız kalan Burcu Biricik’in eşi ise bu soruya sitemkar bir şekilde cevap verince ortalık çok fena karıştı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.