Hangi Burç Şizofreni Olmaya Yatkındır? Hangi Burç Akıl Hastası Olabilir?

Burçlar insanların hayatlarında birçok konuda yön veren, karşıdaki insanlara en iyi şekilde bilgi veren nokta olmasından dolayı araştırılan temel öğelerden bir tanesi olmaktadır. Burçlar için yapılan araştırmalardan bir tanesi de bazı hastalıklar ile aralarında olan bağlantılar olarak gözlenir. Raporlara bakılacak olduğu zaman insanlar dünyaya geldikleri andan itibaren bazı hastalıklara karşı daha fazla yatkınlık gösterirler. Burçlarda özellikle akıl hastalığı ile bağlantısı olan burçların hangileri olduğu büyük merak konusudur. Peki, akıl sağlığı hastalıklarına yatkınları olan burçlar hangisidir, hangi burçlar daha çabuk akıl hastası olabilir, şizofreni olmaya en yatkın burçlar hangileridir? İşte, merak edilenler…

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