Hangi Burç Şizofreni Olmaya Yatkındır? Hangi Burç Akıl Hastası Olabilir?
Burçlarda özellikle akıl hastalığı ile bağlantısı olan burçların hangileri olduğu büyük merak konusudur. Peki, akıl sağlığı hastalıklarına yatkınları olan burçlar hangisidir, hangi burçlar daha çabuk akıl hastası olabilir, şizofreni olmaya en yatkın burçlar hangileridir? İşte, merak edilenler…
Burçlar insanların hayatlarında birçok konuda yön veren, karşıdaki insanlara en iyi şekilde bilgi veren nokta olmasından dolayı araştırılan temel öğelerden bir tanesi olmaktadır. Burçlar için yapılan araştırmalardan bir tanesi de bazı hastalıklar ile aralarında olan bağlantılar olarak gözlenir. Raporlara bakılacak olduğu zaman insanlar dünyaya geldikleri andan itibaren bazı hastalıklara karşı daha fazla yatkınlık gösterirler. Burçlarda özellikle akıl hastalığı ile bağlantısı olan burçların hangileri olduğu büyük merak konusudur. Peki, akıl sağlığı hastalıklarına yatkınları olan burçlar hangisidir, hangi burçlar daha çabuk akıl hastası olabilir, şizofreni olmaya en yatkın burçlar hangileridir? İşte, merak edilenler…
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07 Kas 2021 - 16:14 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.