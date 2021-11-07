- 07 Kas 2021 - 19:10

Yargı Dizisinin İç Yüzü Ortaya Çıktı! Dizinin İnci’si Her Şeyi Tek Tek Açıkladı, Perde Arkası Şok Etti! “Ölmeyi ...."

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yargı’nın iç yüzünü İnci karakterine hayat veren Ece Yüksel tek tek anlattı! Dizide Engin tarafından öldürülen İnci hakkında ve dizi hakkında konuşan Ece Yüksel, “Ölmeyi hak etmiş” yorumlarına ise şok bir açıklama da bulundu.

Başrollerinde Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizide İnci’nin katili 5. Bölümde ortaya çıkmıştı. 5 bölüm boyunca katili merak ettiren dizide ortaya çıkan sır büyük bir şok yaşatmıştı. Peki, dizinin İnci’si neler dedi?

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07 Kas 2021 - 19:10 Ankara- Gündem

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