- 26 Ara 2021 - 21:35

En Çok Hasta Olan Burç Hangisidir? İşte Bünyesi zayıf o Burç...

Yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman burçların hastalıkları ele verdiği ortaya çıktı. Peki, hangi burçlar hangi hastalığa daha çok yakalanıyor, burçlara göre hangi hastalıklara yakalanma oranı kimin daha yüksek? İşte, detaylar…

İspanya’nın Alicante Üniversitesi’nde burçlar için yapılan araştırmaların sonucunda insanların hangi kronik rahatsızlıklar ile yüz yüze olabilecekleri, ne tür hastalıkları yaşayabilecekleri burçlarında gizli olabiliyor. Yapılan araştırmalara bakılacak olduğu zaman burçların hastalıkları ele verdiği ortaya çıktı. Peki, hangi burçlar hangi hastalığa daha çok yakalanıyor, burçlara göre hangi hastalıklara yakalanma oranı kimin daha yüksek? İşte, detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

26 Ara 2021 - 21:35 - Burç Haberleri

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Devamlı Kolu Bacağı Kırılan Burç Hangisidir? İşte Kemik Sistemi En Zayıf Olan O Burç… mask
Devamlı Kolu Bacağı Kırılan Burç Hangisidir? İşte Kemik Sistemi En Zayıf Olan O Burç…
En Çok Hasta Olan Burç Hangisidir? İşte Bünyesi zayıf o Burç... mask
En Çok Hasta Olan Burç Hangisidir? İşte Bünyesi zayıf o Burç...
Sevgiliyi En Çabuk Unutan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkı Önemsemeyen O Burç... mask
Sevgiliyi En Çabuk Unutan Burçlar Hangisidir? İşte Aşkı Önemsemeyen O Burç...
En çok kazık yiyen burçlar hangisidir? İşte Her Zaman Çok Sevip Sürekli Kazık Yiyen O Burçlar… mask
En çok kazık yiyen burçlar hangisidir? İşte Her Zaman Çok Sevip Sürekli Kazık Yiyen O Burçlar…
STAR TV Bir Dizisini Daha Final Fişini ekti! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor! Kocaman Bir Hayal Kırıklığı, Bolca Gözyaşı… Artık Ekranlarda Olmayacak! mask
STAR TV Bir Dizisini Daha Final Fişini ekti! Yaprak Dökümü Bitmek Nedir Bilmiyor! Kocaman Bir Hayal Kırıklığı, Bolca Gözyaşı… Artık Ekranlarda Olmayacak!
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Derin Sırt Dekolteli Poz! Nefesleri Kesti, Alişan’dan İlk Atak Bekleniyor! Sosyal Medya Sallandı! mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol'dan Derin Sırt Dekolteli Poz! Nefesleri Kesti, Alişan’dan İlk Atak Bekleniyor! Sosyal Medya Sallandı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status