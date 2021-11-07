En Çok Baş ağrısı, Migren, Tansiyon Hangi Burçlarda Görülür?
Baş ağrısı, migren, tansiyon gibi hastalıklar hangi burçlarda en çok gözlenir? Sizler için baş ağrısı ile yüz yüze olabilecek burçlar hakkında merak edilen her şeyi yapılan araştırmalar sonucunda derledik. İşte, merak edilenler…
Burçlar insanların yaşamları hakkında bilgi verdiği gibi meydana gelebilecek sağlık sorunları hakkında da önden bilgiler verir. Doğdukları aya göre birçok konuda bilgi verdiği gözlenen astrolojik dengeler insanların kronik rahatsızlıklardan hangilerine daha çok yatkın, ne gibi sorunlarla yüz yüze olabilirler yapılan araştırmalar sonucu belli olmuştur.
En sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alan baş ağrısı, migren, tansiyon gibi hastalıklar hangi burçlarda en çok gözlenir? Sizler için baş ağrısı ile yüz yüze olabilecek burçlar hakkında merak edilen her şeyi yapılan araştırmalar sonucunda derledik. İşte, merak edilenler…
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07 Kas 2021 - 17:00 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.