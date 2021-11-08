- 08 Kas 2021 - 01:04 G: 08 Kas 2021 - 01:08

Bugün Pazartesi Akşam Hangi Diziler Var? 8 Kasım 2021 TV Yayın Akışında Ne Var?

Peki, bugün Pazartesi akşam hangi diziler var, 8 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışında neler, hangi diziler var? İşte, merak edilenler…

Haftanın ilk günü televizyon severler ekranlarda neler ile karşılaşacaklarını bir hayli merak ediyor. Her gün dizilerden filmlere, yarışmalardan farklı konseptli içeriklere kadar birçok detay ön plana çıkıyor. Televizyon başında vakit geçirmek isteyenler de ekranlarda neler yer alacak oldukça merak ediyor. Gündüz kuşağı programlarından akşam yapımlarına kadar birçok detay araştırılanlar arasında yer aldı. TRT1, Kanal D, Show Tv, ATV, Star TV, FOX TV, Kanal 7 ve TV8 gibi birçok kanalın akışı belli oldu.

Peki, bugün Pazartesi akşam hangi diziler var, 8 Kasım 2021 Pazartesi TV yayın akışında neler, hangi diziler var? İşte, merak edilenler…

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08 Kas 2021 - 01:04 - Tv Haberleri

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