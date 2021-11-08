Evlilik Hakkında Her Şey 8. Bölüm Basın Özeti ve Görselleri
Evlilik hakkında her şey 8. bölümüyle 9 kasım salı saat 20.00’de fox’ta!
Sergen’den problemsiz bir şekilde boşanabilmek için gerekli tüm evrakları tamamlayan Azra, Yıldırım’a sürpriz bir ziyarette bulunur. Bu esnada Koray, Melisa’yı kontrol altında tutabilmek için yeni bir taktiğe başvuracaktır. Durum karşısında eli kolu iyice bağlanan Melisa’nın tek çıkış yolu olan Azra’yla buluşması daha da zorlaşır.
Eylül’ün sırrı ile ilgili yeni bir ipucu bulan Sanem, Ural’la yeni bir maceraya atılır. Bu sırada emeklilik hayatına adapte olmaya çalışan Çolpan, Yıldırım’dan beklenmedik bir teklif alır. Azra, kararlı adımlarla boşanma yolunda ilerlerken kendisini bekleyen kötü sürprizlerden habersizdir.
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 8. BÖLÜMÜYLE 9 KASIM SALI SAAT 20.00’DE FOX’TA!
08 Kas 2021 - 14:12 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.