Ankara Alacaatlı Mahallesi Hakkında Şok Eden Gerçek! 200 Yıllık Tarih Öyle Bir Şekilde Ortaya Çıktı Ki…Ankara Alacaatlı Mahallesi Nerede?
Milyonlarca vatandaşın yaşamını sağladığı Ankara ilinin Çankaya ilçesine bağlı olan Alacaatlı Mahallesi hakkında şok eden gerçek sonunda ortaya çıktı! Gerçeği duyanlar ise “Yok artık” yorumlarında bulundular. 200 yılı aşan bir tarihi bünyesinde barındıran Alacaatlı Mahallesi’nin ismin anlamı meğer…
Her gün binlerce kişinin evinden işine, işinden evine gitmiş olduğu Alacaatlı Mahallesinin isminin anlamı özellikle o bölgede ya da Alacaatlı Mahallesine yakın bölgelerde yaşayan kişiler tarafından merak ediliyordu. Mahallenin muhtarı olan Yasin Erol ise bunları tek tek cevapladı. Bir kitapta yer verilen o şok edici konuşma ise “Yok artık” dedirtti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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08 Kas 2021 - 20:07 Ankara- Belediyeler
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.